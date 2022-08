Première pour le FC Nantes à la Beaujoire ce vendredi soir et ce ne sera pas forcément une mince affaire. Après avoir été tenue en échec à Angers lors de l'entame de cet exercice 2022-2023 (0-0), la formation d'Antoine Kombouaré accueille une équipe de Lille en pleine confiance après son large succès face à l'AJ Auxerre (4-1).

Les stats à connaître :

Nantes n’a remporté qu’une seule de ses 26 dernières confrontations avec Lille en Ligue 1 (8 nuls, 17 défaites), le 29 septembre 2015 à l’extérieur (1-0).



Lille est l’équipe que Nantes a le plus souvent accueillie sans jamais s’imposer depuis sa remontée en Ligue 1 en 2013-14 (9 réceptions – 3 nuls, 6 défaites).



Nantes n’a perdu qu’une seule de ses 10 réceptions en Ligue 1 en 2022 (6 victoires, 3 nuls), c’était contre… Lille le 19 mars (0-1).



Lille a effectué 12 récupérations hautes lors de la 1ère journée de Ligue 1 2022-23, total le plus élevé en compagnie de Strasbourg. Le LOSC est d’ailleurs la seule équipe à avoir marqué un but à la suite d’une récupération haute en L1 cette saison.



Les 6 derniers buts de Nantes en Ligue 1 ont été marqués par 6 joueurs différents (Blas, Cyprien, Merlin, Pallois, Coulibaly, Moses Simon).



L’attaquant de Lille Jonathan David est impliqué dans 5 buts lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (4 buts, 1 assist), autant que lors de ses 24 précédents (5 buts).