Ligue 1 : Tolisso dans le groupe lyonnais pour la première

Formé au club rhodanien qu'il avait quitté pour le Bayern Munich en 2017 pour un transfert de 41 millions d'euros, le joueur est revenu à Lyon à l'intersaison alors qu'il était arrivé en fin de contrat au club bavarois. Handicapé par une gêne musculaire dès le début du mois de juillet et après avoir souffert de nombreuses blessures, articulaires ou musculaires, au cours de son séjour en Allemagne, il n'a toutefois participé à aucun match de la pré-saison de l'OL. Il n'y a donc aucune garantie qu'il figure dans le onze de départ.

Par ailleurs, l'attaquant Moussa Dembélé (17 buts la saison dernière en Ligue 1 et capitaine en fin de saison), est forfait pour une "alerte musculaire", selon l'OL. Le joueur, qui est en fin de contrat dans un an mais qui ne semble pas vouloir quitter Lyon, a perdu sa place au profit d'Alexandre Lacazette, tête de gondole, comme Tolisso, du recrutement du club lyonnais et désigné capitaine cette saison. Lui aussi est revenu à l'OL alors qu'il était en fin de contrat à Arsenal après y avoir été transféré en 2017 pour 53M EUR.