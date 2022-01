Ligue 1 - Montpellier-Troyes à son tour reporté !

Le club champenois a annoncé jeudi qu'il comptait 13 cas "avérés" au sein de son effectif. Il s'agit de la troisième rencontre du week-end décalée pour raisons sanitaires, après Angers - Saint-Etienne et Lille - Lorient. Sa date de reprogrammation n'a pas encore été arrêtée. Le protocole médical de la LFP permet la reprogrammation d'un match quand l'une des deux équipes ne peut aligner 20 joueurs aptes, dont un gardien, parmi une liste officielle de 30 noms, soit à partir de 11 cas positifs. La recrudescence de la pandémie, provoquée par la variant Omicron, plus transmissible, a également chamboulé la reprise en Ligue 2, où trois affiches prévues samedi ont fait l'objet d'un report: Caen - Niort, Dunkerque - Paris FC et Amiens - AC Ajaccio. En L1, des doutes ont aussi longtemps entouré la tenue de l'affiche entre Bordeaux et Marseille, vendredi (21h00), en raison d'un "cluster" constaté au sein du club girondin durant les fêtes de fin d'année.

Après l'annonce de nouvelles mesures gouvernementales, la LFP a adapté mardi son protocole médical, qui impose désormais un test à tous les joueurs, même vaccinés, 48 heures avant chaque rencontre, mais réduit la durée de l'isolement pour les joueurs vaccinés de 10 à 7 jours, voire 5 en cas de nouveau test négatif. D'autres compétitions sont perturbées par le Covid-19 en Europe, avec par exemple déjà 18 matches de Premier League reportés au cours des dernières semaines en Angleterre, tout comme la demi-finale de Coupe de la Ligue anglaise entre Liverpool et Arsenal, initialement prévue jeudi.