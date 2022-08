Les supporters de Monaco attendaient une confirmation après le bon match nul à Paris. Ils n’y ont pas eu droit. A l’occasion de la 5eme journée de Ligue 1, le club princier a lourdement chuté à Louis II contre Troyes (2-4), ce mercredi. Plombée par l’expulsion très sévère de Guillermo Maripan avant la pause, l’ASM n’est pas parvenue à revenir malgré un sursaut d’orgueil en seconde période. Un revers qui bloque la formation du Rocher en 14eme position, à quatre rangs de son bourreau du soir, qui se donne de l’air avec cette deuxième victoire consécutive.

Maripan dans tous les coups...

L’homme de la première mi-temps ? Guillermo Maripan. Pour le meilleur... et pour le pire. Le meilleur ? Un coup de casque sur un corner de Takumi Minamino pour ouvrir la marque (1-0, 10eme). Le pire ? En deux séquences. Une première fois avec une faute dans les airs sur Mama Baldé. Une erreur légère mais réelle qui a mené à un penalty transformé par Florian Tardieu (1-1, 22eme). Une seconde fois pour un coup de coude sur le capitaine troyen, entraînant son expulsion pour un deuxième avertissement (44eme). Double sanction pour l’ASM puisque dans la foulée, Wilson Odobert crucifiait les locaux d’une frappe chirurgicale à ras de terre avant la pause (1-2, 45eme).

L'@estac_officiel enchaîne à Monaco et s'offre une superbe victoire 💥 !

📊 Les stats en détails ▶️ https://t.co/TIX3Bc0mNN#ASMESTAC pic.twitter.com/9rgQLyK3g1



— Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 31, 2022





Monaco y a cru