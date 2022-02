Ligue 1 : Milik-Sampaoli, l'OM avance avec une épine dans le pied

Jeudi face à Qarabag en C4, l'OM s'est imposé 3-1 grâce notamment à un doublé de Milik. Pour autant, le buteur polonais est sorti frustré et furieux alors que son entraîneur Jorge Sampaoli était exaspéré et préoccupé d'avoir vu son équipe "dépassée" collectivement. Le lendemain en conférence de presse, l'Argentin n'était pas plus apaisé: "Ce sont des matches qui inquiètent les coaches. L'adversaire a été meilleur que nous et c'est une défaite collective où le rival s'est imposé à nous", a-t-il expliqué à propos de ce qui était tout de même un succès. "Mais cette victoire n'a rien à voir avec moi", a-t-il encore estimé. "L'équipe n'était pas connectée sur le terrain et le résultat est lié à quelques individualités, pas à la performance collective." Ce manque de connexion est justement au coeur de ce qu'il reproche à Milik alors que les deux hommes, gros caractères, s'envoient des fléchettes, par micros interposés, depuis quelques matches.

"Milik doit être heureux"



Dimanche dernier, après un but splendide à Metz, à la 82e minute, synonyme de victoire 2-1 lors d'un match débuté sur le banc, Milik avait expliqué qu'il y avait "des choses" qu'il ne "comprenait pas", mais qu'il faisait "son travail". Jeudi contre Qarabag, malgré son doublé, il est donc sorti très mécontent peu avant la 70e minute de jeu. Il a quitté le terrain visage fermé et a frappé dans une bouteille d'eau avant d'aller s'asseoir. "J'en ai parlé avec lui. Je lui ai dit qu'il devait être heureux. On a gagné, il a mis deux buts, il ne doit pas être frustré, il doit être heureux", a estimé Sampaoli, interrogé à plusieurs reprises sur l'affaire vendredi. "Je pense que les joueurs cherchent parfois des excuses pour ne pas être heureux. S'il n'est pas heureux, il doit voir ça avec d'autres que moi", a-t-il conclu, un peu agacé.

Auparavant, l'ancien sélectionneur de l'Argentine avait détaillé ce qu'il attend précisément de l'ex-attaquant de Naples: "Comme N.9, dans le dernier tiers du terrain, il est top. Mais il regarde plus le but que le jeu. Dans les connexions, il y a du travail à faire, chercher des partenaires libres, trouver des espaces, savoir occuper des zones", a d'abord déclaré Sampaoli. "En tant que buteur, sans doute que ça n'est pas le jeu idéal pour lui, ça n'est pas ce qu'il fait le mieux. Il est très bon dans la finition mais il peut ajouter ça à son jeu", a-t-il estimé.

Longoria en médiateur



Depuis le début de saison, l'entraîneur de l'OM a, de fait, semblé plus convaincu par son système sans pointe, dans lequel Payet évolue comme un faux N.9, que par celui qui voit Milik occuper la position d'avant-centre. "Moi j'aimerais mettre dix milieux et un gardien. Dix joueurs qui savent jouer au ballon et chercher leurs partenaires, et un gardien", a ainsi résumé Sampaoli vendredi. Milik, de son côté, a les statistiques pour lui: déjà 16 buts marqués dans une saison débutée en octobre.

Alors que chacun campe sur ses positions et sur son ego, l'OM est-il capable de s'inventer une crise ex-nihilo au moment où les résultats sportifs sont bons, le calendrier favorable et l'effectif épargné par les blessures et le Covid-19 ? On n'en est pas encore là mais le président Pablo Longoria, proche de Milik comme de Sampaoli, deux hommes qu'il a choisis, ne devrait pas laisser la situation pourrir. A lui d'intervenir pour tenter d'apaiser les tensions.