L1 (J4) : Tout savoir sur Ajaccio - Lille

La remontée dans l'élite est très compliquée pour Ajaccio, qui n'a pris qu'un point en trois rencontres jusqu'ici. De son côté, Lille va devoir se relever d'une énorme gifle reçue sur sa pelouse face au PSG (1-7) dimanche dernier. Le LOSC montre pourtant des choses intéressantes dans le jeu, et va devoir confirmer face à un adversaire à sa portée.

Les stats à connaître (avec Opta)



Ce sera la 1re rencontre entre Ajaccio et Lille en Ligue 1 depuis le 2 mars 2014 et un succès 3-2 des Dogues à François-Coty. L’ACA a perdu ses 7 derniers matches dans l’élite face au Losc, encaissant 20 buts sur cette série.



Ajaccio n’a gagné qu’un seul de ses 9 matches à domicile contre Lille en Ligue 1 (3 nuls, 5 défaites), c’était le tout 1er en décembre 1967 (2-1).



Lille a inscrit exactement 3 buts lors de 5 de ses 6 derniers matches sur le terrain d’Ajaccio en Ligue 1, dont les 4 plus récents.



Ajaccio n’a pris qu’un seul point après 3 matches de Ligue 1 cette saison, son plus faible total à ce stade de la compétition depuis 2004/05 (0 point).



Lille a encaissé 9 buts en 3 matches de Ligue 1 cette saison, son total le plus élevé à ce stade de la compétition depuis 1978/79 (9 également).