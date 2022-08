L1 (J2) : Tout savoir sur Monaco-Rennes

Pour l'AS Monaco il va falloir rapidement digérer la désillusion subie mardi soir avec l'élimination de la course à la Ligue des Champions face au PSV Eindhoven (revers 3-2 après le prolongation). En effet, c'est Rennes qui se présente à Louis-II ce samedi et le club breton aura particulièrement à cœur d'afficher un beau visage après avoir été défait par Lorient lors de la première journée (0-1).

Les stats à connaître :

Monaco n’a perdu qu’un seul de ses 12 derniers matchs à domicile contre Rennes en Ligue 1 (9 victoires, 2 nuls), c’était le 7 octobre 2018 (1-2). Cette défaite avait précipité la fin du 1er mandat de Leonardo Jardim en Principauté.



Rennes a perdu 4 de ses 8 derniers matches de Ligue 1 (3 victoires, 1 nul), après n’avoir perdu aucun de ses 7 précédents (6 victoires, 1 nul).



Monaco (38) et Rennes (39) sont les 2 équipes qui ont touché le plus de ballons dans la surface adverse lors de la 1ère journée de Ligue 1 2022-23.



Wissam Ben Yedder a inscrit au moins un but lors de chacun de ses 7 derniers matches contre Rennes en Ligue 1 (8 buts en tout). Le capitaine de Monaco pourrait devenir le 1er joueur à marquer lors de 8 rencontres consécutives contre un même adversaire dans l’élite depuis Joseph Yegba Maya contre Angers en août 1973.



Le milieu de Rennes Flavien Tait a inscrit 3 buts contre Monaco en Ligue 1, aucun club ne lui réussit davantage. Il avait ouvert le score lors de la dernière confrontation entre les 2 équipes (2-3).