Herrera: "Mbappé a décidé de marquer l'histoire du club"

"Nous n'avons pas été surpris par la décision, nous avons été surpris par le timing. Nous pensions que ce serait une semaine ou dix jours plus tard", a déclaré Herrera dans une interview accordée jeudi au quotidien sportif espagnol AS. "Nous sommes très heureux de pouvoir profiter de celui qui sera peut-être le meilleur joueur des dix prochaines années", a ajouté le milieu de terrain. "Il faut respecter la décision d'un garçon de Paris, né en banlieue, qui n'a pas pu jouer dans les équipes jeunes du PSG parce qu'il est parti très tôt à Monaco, mais qui a décidé de marquer l'histoire du club de sa ville natale", a-t-il expliqué en défendant la décision de Mbappé.

"On comprend bien qu'Ansu Fati soit à Barcelone, par exemple, et qu'il affirme que Barcelone, c’est sa vie. Pourquoi ne le comprendrions-nous pas avec Kylian ?" a-t-il insisté. "A Madrid, il allait être l'un des meilleurs joueurs de leur histoire, c'est sûr, et au PSG, il peut être le meilleur joueur de l'histoire du club", a conclu le milieu de terrain du PSG.