Bordeaux : Les Ultramarines appellent à une "marche de la survie" ce samedi

Communiqué, 6 Juillet 2022.

RDV Place Pey-Berland samedi 16 heures.#JeMarchePourLesGirondins pic.twitter.com/qsTILDeQq0



— Ultramarines 1987 (@ub87officiel) July 6, 2022

Les Girondins de Bordeaux sont au bord du gouffre. Mardi, la commission d'appel de la FFF a en effet confirmé la rétrogradation administrative du club en National.. Après avoir énuméré les différents grands joueurs de l'histoire du club, comme par exemple Alain Giresse, Bixente Lizarazu ou encore Yoann Gourcuff, ils ont mis en avant un impératif."Cet héritage, dont nous sommes tous dépositaires, ne peut pas mourir. Il ne peut pas s'éteindre", ont clamé les Ultramarines. Le principal groupe de supporters a appelé à une union sacrée ainsi qu'à une "samedi, dans l'optique de sauver le club d'une potentielle liquidation judiciaire."Supporters, salariés, anciens salariés, anciens joueurs, l'heure n'est plus à la discorde. Mettons de côté nos divergences, nos différences de lecture, appuient les Ultramarines. Notre colère que nous pouvons parfois nourrir les uns envers les autres. Réunissons la famille, celle d'Adieu Lescure, pour une marche pacifique, passionnée, et déterminée. Le maillot d'un club qui doit être éternel sur le dos", peut-on également lire.Estimant que l'heure n'était plus "aux discours", ils ont conclu par une synthèse : "Nous exhortons tous ceux qui peuvent faire entendre leur voix. Une liquidation judiciaire serait une catastrophe dont nous peinons encore à mesurer l'ampleur.