Bordeaux : Adli dévoile avoir "touché la dépression"

"Ma plus grande pensée pour les supporters"



🔵 Le message d’adieu de Yacine Adli aux #Girondins :

« J’aime ce club et je continuerai de l'aimer à vie. Je n'ai pas honte de le dire : ce club, du moins certaines personnes de ce club, m'ont fait toucher la dépression mais

beaucoup m'ont donné énormément d'amour. » pic.twitter.com/4AMhg6IdGZ



. Lundi soir, le milieu de terrain offensif des Girondins de Bordeaux âgé de 21 ans s'est confié sur la saison passée du club. Relégués sportivement en Ligue 2, les Girondins ont été rétrogradés en National par la DNCG dans l'attente du passage devant la commission d'appel de la FFF, prévu le 5 juillet prochain. Adli, acheté par l'AC Milan l'été dernier et prêté aux Girondins, où il était arrivé en janvier 2019, s'est confié dans un long post d'adieu sur Instagram, évoquant une période de fragilité sur le plan mental, notamment.Expliquant qu'il "continuerai à vie" d'aimer le club, le joueur s'est montré franc :. De façon plus positive, l'ancien élément du PSG a tenu à adresser des remerciements chaleureux envers une grande partie des personnes du club., a-t-il spécifié.Remerciant également Paulo Sousa (celui qui a permis les débuts d'Adli en Ligue 1, ndlr), Jean-Louis Gasset, qui a été avec son staff un moteur de la "progression" effectuée, et Vladimir Petkovic, pour avoir su faire de lui un joueur "aguerri" ;, arrivé au club en février dernier et prolongé jusqu'en 2023 il y a quelques jours.