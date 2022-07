Djibril Cissé n’en a peut-être pas encore fini avec le football professionnel. A 40 ans, et alors que ses derniers matches officiels remontent à la saison 2017/2018 avec le club suisse d’Yverdon, l’ex-international tricolore (41 sélections) aimerait bien boucler la boucle. C’est-à-dire achever son parcours là où il l’a commencé, et en atteignant au passage la barre des 100 buts dans le championnat français.

Cissé veut donner « un coup de main » à Auxerre

Cissé a fait un appel du pied à l’AJ Auxerre, qui vient de remonter dans l’élite après plus d’une décennie au purgatoire. Dans une interview au Média Carré et sur un ton tout à fait sérieux, il s’est dit prêt à une courte pige du côté de l’Abbé-Deschamps : « En Ligue 1, je suis à 96 buts. Il ne m’en faut pas beaucoup pour atteindre les 100. Ça me travaille. Mon premier, c’était à Auxerre. Mon dernier, ça serait cool que ça soit à Auxerre aussi. Ça serait un honneur. Ça serait une très belle histoire. Et aussi le fait de ramener mon expérience et mon vécu dans le vestiaire, ça pourrait être cool. La boucle pourrait être bouclée ».



Le dernier passage de Cissé en Ligue 1 date de l’exercice 2014/2015. C’était du côté de Bastia. A Auxerre, il a côtoyé l’équipe première pendant six saisons (1998-2004). Et a inscrit 90 buts en 168 parties, dont un quadruplé face à Rennes en aout 2001 et qui est resté dans toutes les mémoires. C’était il y a vingt et un an déjà.