« Je suis parti chercher du temps de jeu à Nice. Je veux prouver à tout le monde que j’ai le niveau », voici comment Amine Gouiri a parlé de son transfert au micro d'OL TV le week-end passé. Une déclaration qui laisse apparaître un état d'esprit revanchard. Grand espoir du centre de formation lyonnais, l'attaquant n'a jamais vraiment eu sa chance au plus haut niveau. Un départ était devenu inéluctable. Une issue regrettable après sept saisons à franchir les échelons au sein de l'institution lyonnaise. Le néo-Aiglon va maintenant pouvoir prendre son envol sur la côte d'Azur.





Cela fait plusieurs saisons qu'un transfert du prodige lyonnais est évoqué dans la presse. Mais après avoir été annoncé dans les meilleurs clubs européens pour briller en Ligue des Champions, c'est finalement à Nice que le natif de Bourgoin-Jallieu a posé ses valises pour s'affirmer dans l'élite du football français. Le meilleur buteur de l'Euro U17 2017 a pris du retard sur son plan de route initial, mais son potentiel est toujours aussi important. Le Gym version INEOS en a conscience. Avec cette recrue, Patrick Vieira peut miser sur le long terme.

Un transfert à Nice pour confirmer son potentiel



Une rupture des ligaments croisés subie en août 2018 a empêché Gouiri de s'affirmer plus tôt en Ligue 1. Après sa découverte du monde professionnel la saison précédente, l'attaquant aurait du grappiller du temps de jeu et de l'expérience sous les ordres de Bruno Genesio. Cette blessure l'en a empêché. Quand ses jeunes coéquipiers de la réserve lyonnaise goûtaient à la Ligue 1, Gouiri a du prendre son mal en patience. Ses qualités techniques et son sens du but faisaient déjà les gros titres mais aucune vidéo de buts chez les pros n'a pu tourner en boucle sur les réseaux sociaux. Relégué dans la hiérarchie des attaquants rhodaniens, son temps de jeu est resté minime malgré des attentes énormes. Une situation qui l'a poussé vers la sortie.





La difficile saison 2019-2020 de l'OL n'a pas aidé. Ni Sylvinho, ni Rudi Garcia n'ont pris le risque de lui offrir le rôle de doublure de Moussa Dembélé. Le récent transfert définitif de Karl Toko Ekambi est venu confirmer cette tendance. Comme tant d'autres jeunes pétris de talents, il allait devoir quitter son club formateur pour s'imposer au plus haut niveau. Son expérience lyonnaise se termine donc sur un bilan de 15 matchs joués chez les pros, toutes compétitions confondues. Il n'a marqué aucun but mais ses récentes performances en Youth League prouvent que Gouiri n'a rien perdu de son instinct de buteur. En le signant, les dirigeants niçois ont réalisé une bonne affaire estimée à sept millions d'euros. Le joueur de 20 ans, lui, devrait enfin avoir la chance de prouver qu'il est capable de briller dans le monde professionnel.