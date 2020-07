L’Olympique Lyonnais informe du transfert d’@aminegouiri à l’OGC Nice pour un montant de 7 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 15% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert. https://t.co/WiMPxxpN1J

— Olympique Lyonnais (@OL) July 1, 2020

Gouiri, déjà la 5e recrue de Nice

Comme c’était annoncé depuis plusieurs jours, Amine Gouiri quitte l’OL pour s’engager en faveur de l’OGCN. Le transfert a été officialisé ce mercredi par les deux clubs. L’international français a paraphé son contrat après s’être soumis à la visite médicale. La durée de l’engagement n’a pas été communiquée, mais il s’agit certainement d’un bail de longue durée.Gouiri a fait ses débuts chez les pros il y a trois ans déjà, mais il n’a jamais vraiment pu s’imposer au sein de la formation rhodanienne. Malgré ses exploits avec l’Equipe de France jeunes,Rudi Garcia, le coach lyonnais, a été interrogé sur cette cession, ce mercredi. Sincère,: « Nous n'avons pas de regrets quand on a un Dembélé à ce poste. Plus Memphis, Martin (Terrier), Bertrand (Traoré) qui réclame souvent à jouer dans l'axe, Karl (Toko-Ekambi) et Tino (Kadewere). Il faut être lucide : ça ne sert à rien de garder un joueur qui a du potentiel mais qui ne pourra pas jouer. »Gouiri débarque donc sur la côte d’Azur en espérant avoir plus d’occasions de jouer et de montrer sa valeur. Par le passé, d’autres joueurs issus du centre de l’OL avaient choisi cette voie et ne l’ont pas regretté, tels que Loïc Rémy et Anthony Mounier.après Robson Bambu, Flavius Daniliuc, Hassane Kamara et Morgan Schneiderlin.