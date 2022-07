Amical : L'OM concède le nul contre le Betis Séville

L'OM ne rassure pas et craque sur la fin



. Défaite lors de ses deux dernières sorties face à Norwich (0-3) puis Middlesbrough (2-0), la formation entraînée par Igor Tudor pensait sans doute avoir réalisé le plus difficile quand, après une remise en taclant de Pol Lirola, Arkadiusz Milik envoya du genou le ballon au fond des filets du Betis pour ouvrir le score (1-0, 87ème).Toutefois, à peine 3 minutes plus tard,. Avant cela, l'OM avait aligné pour la première fois en tant que titulaires Jonathan Clauss, Luis Suarez et le portier Ruben Blanco dans un 3-5-2. Au cours d'une première période peu emballante, Marseille s'est procuré quelques opportunités, notamment via un coup-franc de Payet cadré (14ème) ; tandis que le Betis s'est vu un but refusé pour une position de hors-jeu de Juanmi (31ème). La mauvaise nouvelle de la soirée est venue en seconde période,. Dans une fin de match assez tendue, marquée par une échauffourée entre Mattéo Guendouzi et Joaquin pour tirage de cheveux du second sur le premier, Marseille pouvait s'en vouloir de ce relâchement coupable.Même si ce match nul semble sur le papier un résultat positif après les 2 défaites concédées, les Phocéens ne se sont pas rassurés sur le plan offensif, comme sur le plan défensif, avec un total de 6 buts encaissés et 1 seul marqué lors de ces 3 rencontres disputées en Angleterre.avant la reprise de Ligue 1, prévue le 7 août contre Reims à domicile.