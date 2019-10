Il préfère en rire. Mais c’est un rire jaune. Invité à disserter, vendredi en conférence de presse, sur les cadences infernales auxquelles sont soumis les footballeurs de très haut-niveau, Thomas Tuchel évoquait alors la tenue en 2020, pour la deuxième année consécutive, d’une nouvelle Copa America. Et l’entraîneur du PSG n’a donc pu réprimer un éclat de rire devant l’incohérence des différents calendriers.

Mais son ton se fait beaucoup plus grave, lorsqu’il lui faut parler des nombreuses blessures qui frappent un effectif parisien qui a encore perdu, lors de cette très internationale, deux éléments, et non des moindres : Neymar et Idrissa Gueye, touchés l'un comme l'autre à une cuisse. "C’est trop pour les joueurs. Il y a trop de compétions, de matches amicaux… Et on a un grand problème : on n’a pas de phase de préparation. Toutes les équipes qui jouent autant que nous ont aussi beaucoup de joueurs blessés", a d’abord répondu le technicien allemand, avant de tirer le signal d’alarme.

Un problème pour les spectateurs Thomas Tuchel

"Ça tue les joueurs, lâche-t-il ainsi. C’est très difficile pour eux. Et c’est aussi un problème pour les spectateurs, car c’est difficile de donner de l'intensité. Il y a trop de compétitions. Cet été, il y a eu la Coupe d’Afrique, la Copa America, l’Euro Espoirs,… Et l’été prochain il y a encore la Copa America (rires) ! Il y a donc trop de matches pour les mêmes joueurs." Un surmenage qui touche donc de nombreux Parisiens, dont Kylian Mbappé et Edinson Cavani, dont il n'est toutefois pas exclu qu'ils retrouvent le groupe pour le déplacement à Nice, vendredi (20h45).

"Est-ce que Kylian peut débuter ? Je n’en suis pas sûr. Je suis content d’avoir trouvé un accord avec l’équipe de France. Ce n’était pas possible qu’il joue. Le jour de France-Turquie, il a fait un entraînement individuel. C’était bien qu’il soit avec nous. Il a fait une semaine complète, mais ce n’est pas la même chose de participer à l’entraînement que de jouer un match. On ne peut pas jouer à 80%. L’entraînement d’aujourd’hui est très important, on va s’entraîner avec intensité et on doit donc attendre un peu. C’est la même chose pour Edi (Cavani)." Mais avec la nouvelle blessure de Neymar, il faudra quoi qu’il en soit patienter avant de revoir sur un terrain l’association des deux hommes et du Brésilien, à savoir la fameuse «MCN», plus vue en match officiel depuis janvier dernier.