PSG: Coup dur pour Gueye

Nouveau blessé au Paris Saint-Germain. "Idrissa Gueye a ressenti une douleur aux ischios-jambiers et les examens pratiqués aujourd’hui ont confirmé une contracture, indique ce mercredi le club de la capitale. Il sera absent les 10 prochains jours à l’entraînement."

Gueye manquera notamment le déplacement à Nice vendredi et celui à Bruges en Ligue des champions la semaine prochaine. Sa participation au "Clasico" contre l'OM dans 10 jours paraît également compromise.

Neymar, touché à la cuisse et absent quatre semaines, et Thilo Kehrer, qui souffre toujours de l’aponévrose plantaire, sont les autres blessés de l'effectif de Thomas Tuchel. Les nouvelles sont meilleures concernant Julian Draxler, Colin Dagba, Edinson Cavani et Kylian Mbappé, tous en phase de reprise.