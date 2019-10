Un mois d'absence pour Neymar

Neymar est-il maudit ? Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, celui qui est devenu, lors de son passage de Barcelone à Paris, le footballeur le plus cher de l’histoire (222 millions d’euros), enchaîne les blessures. Et il se retrouve de nouveau sur le flanc alors qu’il devait effectuer son retour en Ligue des Champions mardi prochain à Bruges, après avoir purgé deux matches de suspension.

Samedi à Singapour, il a dû céder sa place à Philippe Coutinho après seulement 12 minutes de jeu lors de la rencontre amicale entre la Seleçao et le Nigeria (1-1), après avoir ressenti une douleur à la cuisse gauche. De retour à Paris, il a passé des examens lundi pour connaître l’étendue de sa blessure. Et l’IRM a révélé que le Brésilien souffre d’une lésion grade 2 du biceps fémoral ischios-jambiers gauche, et devrait être écarté des terrains lors des quatre prochaines semaines, a annoncé son club.

VIDEO - Neymar sort blessé contre le Nigeria

Un mois d’absence, donc, et possiblement, six matches sans "Ney" pour le PSG, qui va devoir se passer de ses services lors des deux matches de C1 contre Bruges, mais aussi pour quatre rencontres de Ligue 1, dont le toujours très attendu affrontement face à l’OM, programmé le 27 octobre au Parc des Princes. Et le club parisien, qui va en revanche récupérer Kylian Mbappé, espère surtout que sa star ne rechutera pas au printemps, comme ces deux dernières saisons.