Rudi Garcia content de ses troupes

L’OL a repris goût à la victoire , vendredi soir en Ligue 1, en allant battre Metz sur ses terres (0-2). Le succès était de deux buts d’écart, mais la seconde réalisation était anecdotique car assurée dans les arrêts de jeu dans une cage vide.. Ces derniers ont même contesté bien après le match, affirmant que « l’arbitre a choisi son camp. »



Les propos des Messins ont été rapportés à Rudi Garcia. Ce dernier s’est gardé d’alimenter la polémique, mais il a fait part de son désaccord par rapport à l’analyse du match faite par l’adversaire. « Qu’il y a de la frustration en face, elle se comprend juste par rapport au fait que le penalty a été long à valider suite au recours au VAR. Mais le match ne se résume pas à ça, mais au fait qu’on a bien maîtrisé la partie, a-t-il tonné sur Canal+. Je ne me souviens pas d’un seul arrêt de Lopes. Après, c’est sûr, on aurait pu être plus inspiré devant. Mais la victoire est logique et sur un terrain où il n’est jamais facile de remporter. »



L’OL a rebondi à un moment important puisque se profile désormais une série de trois matchs importants et alléchants, contre successivement la Juventus, l’ASSE et le PSG. Garcia a déjà hâte d’y être. « Les matchs avant la Ligue des Champions c’est toujours difficile. Et ceux d’après aussi. Et c’est pourquoi on voulait absolument gagner ici. Mais il fallait absolument enchaîner les victoires pour revenir là où on doit normalement être. On est content avec les matchs qu’on va jouer cette semaine. On fait ce métier pour vivre ces rencontres-là », a-t-il conclu.

