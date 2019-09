Lyon ne rugit plus 

Qu’il est loin le temps où Lyon infligeait un 6-0 à Angers, et disposait de 3 points d’avance sur le PSG. 4 journées plus tard, les joueurs de Sylvinho sont en perdition au classement (seulement 9e) et sur le terrain où les prestations ne cessent d’inquiéter. Contre le PSG ce dimanche (défaite 1-0), les Lyonnais se sont contenter de défendre, avec le 3-5-2 mis en place par l’entraîneur brésilien. Un système très défensif, que le principal intéressé à tenter de justifier en conférence de presse après la rencontre: "Je voulais laisser attaquer l'adversaire pour contrer la tactique du Paris-SG. C'était pour solidifier notre partie défensive et pour exploiter au mieux le potentiel de nos deux attaquants Moussa Dembélé et Memphis Depay."

Lopes : "On n'a quasiment pas existé"

Un choix tactique étonnant qui n’a pas payé, et qui enfonce encore un peu plus l’OL dans une spirale négative. Sans victoires depuis 5 matches, les joueurs ne semblent pas trouver de solutions sur la pelouse, et la frustration commence à se faire sentir. "On a joué quinze bonnes premières minutes et on s'est fait éteindre petit à petit", a expliqué Anthony Lopes au micro de L’Equipe. "Quand tu n'arrives pas à cadrer une frappe, c’est compliqué. Quatre matches sans victoire ce n'est pas normal du tout. On sait qu'on n'a pas fait notre travail mais si on commence à douter... On a travaillé cette organisation ces trois derniers jours, et ce que l’entraîneur nous impose, on essaie de l'appliquer le mieux possible."

Un constat d’échec qui commence à inquiéter entre Rhône et Saône. De nombreux joueurs, comme Houssem Aouar ou Memphis Depay n’ont pas affiché un investissement satisfaisant sur la pelouse du Groupama Stadium ce dimanche. Des cadres de l’équipe qui ne sont pas à la hauteur des ambitions du club en ce début de saison. Avec 8 points en 6 journées, l’OL va devoir rapidement se remettre en jambe avec deux matches de Ligue 1 qui arrivent face à Brest mercredi et Nantes samedi. En cas de mauvais résultat face à des équipes abordables sur le papier, la position de l’entraîneur brésilien pourrait être fragilisée.

Depay : "C'est dur mais il faut avancer"