"Mon rôle est d'essayer de comprendre pourquoi cela se passe ainsi et pourquoi on ne fait pas toujours les efforts." Cette phrase aurait pu sortir tout droit de la bouche de Bruno Genesio, dimanche soir, mais c'est son homologue niçois Patrick Vieira qui l'a prononcée, dans la foulée du succès de l'OGCN devant l'OL (1-0). Après le cinglant 4-0 infligé par Lille aux Aiglons, ces derniers ont affiché un tout autre visage pour remporter le match de clôture de la 24e journée contre les Lyonnais.

Changer de visage, notamment en fonction de l'adversaire, voilà le grand mal qui ronge l'OL cette saison. En regardant le seul tableau d'affichage dimanche soir, il aurait été facile de conclure que les partenaires de Tanguy Ndombélé avaient encore manqué de détermination contre une équipe jugée plus faible, sept jours après avoir haussé leur niveau de jeu pour devenir les premiers à faire tomber le PSG en Ligue 1 (2-1). Mais pour Genesio, il n'en est rien.

10 - Seul @PSG_inside (12 fois) a préservé sa cage inviolée plus souvent que @ogcnice (10 fois) en Ligue 1 cette saison. Forteresse. #OGCNOL pic.twitter.com/8bHg2jnETQ — OptaJean (@OptaJean) 10 février 2019

Un calendrier parfait

"On a vu une équipe lyonnaise concernée, a avancé l'entraîneur tricolore en conférence de presse d'après-match. Dans le contenu, je n'ai rien à reprocher aux joueurs." Pour celui qui a pris la relève d'Hubert Fournier il y a quatre ans, son OL a simplement péché par manque de réalisme. "On prend zéro point contre une équipe qui s'est créée trois fois moins d'occasions que nous, a-t-il pesté. Il n'y a pas grand-chose à retenir sur le contenu, mais il faut être plus tueur devant le but, ce qu'on n'est pas. Un hold-up ? Vous avez vu le match, vous avez la réponse dans la question. Comme à l'aller..."

Genesio : "Savoir être plus tueur"

Battu deux fois cette saison par Nice, Lyon ne l'avait plus été sur ces sept derniers matches en Ligue 1 (trois nuls, quatre victoires). Désormais relégué à six longueurs du Losc (2e), les Gones doivent regarder derrière et des équipes comme Saint-Etienne ou Montpellier (un match en retard) sont susceptibles de revenir à trois longueurs dans la course à la Ligue des champions.

Les deux prochains matches des Rhodaniens en Ligue 1 permettront peut-être d'y voir plus clair quant à une éventuelle prise de conscience. Guingamp (20e) et Monaco (18e) se présenteront sur leur route, le tout entrecoupé de ce fameux match prestigieux contre le Barça en huitième de finale aller de la C1. Tout un programme.

Genesio : "La lutte sera serrée jusqu'au bout"