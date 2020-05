Les titres du PSG au XXIe siècle : 2015, triplé parisien

En août 2014, le PSG s'élance dans la quête d'un troisième titre consécutif. Un exploit seulement réalisé par Saint-Etienne, Marseille et Lyon auparavant. Pour y parvenir, le club de Ligue 1 mise sur la continuité. David Luiz pour 45 millions d'euros et Serge Aurier en prêt sont les deux principales recrues estivales. Comme pour rendre hommage aux campagnes précédentes, la saison commence par un nul (2-2). Reims tient tête au champion de France en titre malgré un doublé de Zlatan Ibrahimovic.

Les pendules sont remises à l'heure dès la semaine suivante avec une victoire convaincante sur Bastia pour la première de la saison au Parc des Princes (2-0). Ce match est entaché d'un bémol, l'attaquant vedette du club sort sur blessure après 15 minutes de jeu. Le Suédois ne peut pas peser sur le score du match comme lors de la journée inaugurale. Il se rattrape 15 jours plus tard avec un triplé contre Saint-Etienne (5-0). Une performance qui ne parvient pas à faire oublier le match nul concédé entre-temps sur la pelouse d'Evian-Thonon Gaillard (0-0).



La santé de Zlatan sera une des principales préoccupations du début de saison. Après avoir porté le brassard de capitaine à deux reprises, pour autant de matchs nuls, le buteur se blesse au talon et reste sur la touche pendant presque deux mois. Une période durant laquelle les Parisiens restent invaincus et grimpent à la deuxième place d'un classement dominé par l'OM.

Cela tombe bien, c'est justement pour le Clasico prévu au Parc des Princes que Zlatan revient jouer 25 minutes. Avant son entrée en jeu, Edinson Cavani et Lucas Moura font le travail. Le PSG l'emporte 2-0 et se rapproche de la tête du championnat. Mais ce n'est pas encore assez pour passer devant l'OM dirigé par Marcelo Bielsa.

Cavani - Ibrahimovic, un duo qui porte Paris

Sur la durée, les hommes de Laurent Blanc font le travail. Ils enchainent les résultats positifs et ne s'inclinent qu'à trois reprises cette saison-là. La première défaite arrive sur la pelouse de Guingamp à la mi-décembre (1-0). 2015 commence par un revers à Bastia (4-2) mais les ambitions parisiennes de triplé sont toujours intactes : les écarts sont minimes dans un trio de tête désormais emmené par Lyon. Au mois de mars, Zlatan Ibrahimovic prend feu avec six buts en trois matchs.

Mais c'est au début du mois d'avril, quand il a été muselé par la défense marseillaise, que Paris prend la tête du championnat. Dans un Clasico complétement fou, Blaise Matuidi et Marquinhos se sont transformés en buteurs pour offrir une victoire capitale (2-3). Pour la première fois de la saison, le PSG domine le classement de Ligue 1. Ce match où Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic cohabitent comme souvent sur le front de l'attaque a servi de passage de témoin.



La fin de la saison est à l'avantage de l'Uruguayen qui séduit définitivement le Parc des Princes. Aligné 35 fois en Ligue 1, plus que n'importe quel autre Parisien, l'ancien joueur de Naples termine la saison avec 18 buts dont dix lors des sept dernières journées. Il s'illustre notamment lors d'un carton contre Guingamp (6-0) avec un triplé. Ce résultat permet aux coéquipiers de Thiago Silva d'être sacrés la semaine suivante à la faveur d'un succès sur Montpellier (1-2).

A l'issue de la 38eme journée, le PSG est champion avec 83 points devant une équipe lyonnaise qui a résisté jusqu'au bout. Le bilan comptable est moins bon que celui de l'année précédente, notamment à cause du début de saison, mais le PSG est officiellement un des grands de l'histoire de la Ligue 1 avec ce troisième titre consécutif.