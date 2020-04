AC Milan : Zlatan Ibrahimovic brise le silence sur son avenir

Depuis quelques semaines, la situation de Zlatan Ibrahimovic alimente les débats en Italie. Elle engendre plusieurs interrogations. L'attaquant suédois va-t-il prolonger son aventure à l'AC Milan ? Et si non, souhaitera-t-il tout simplement continuer sa carrière, à 38 ans ? Parce qu'Ibrahimovic n'est pas un joueur comme les autres, ces deux points taraudes les esprits des tifosi. L'ancien buteur du PSG avait fait son retour à Milan cet hiver après une expérience aux États-Unis. Mais l'agitation du club lombard en coulisses et un manque de compétitivité sur le plan sportif l'inciteraient à faire ses valises à la fin de son bail de 6 mois.

Ibrahimovic entretient le mystère

Dans des propos accordés à Eurosport Suède, la star suédoise est resté très indécise. "J’ai un contrat avec Milan pour l’instant donc on doit d’abord voir comment les choses finissent là-bas, si elles finissent d’ailleurs. Il n’y a pas de décision officielle pour l’instant. J’ai toujours dit que je voulais jouer aussi longtemps que possible mais je veux apporter quelque chose à l’équipe, pas simplement un gars qui joue parce que je suis qui je suis. Si j’appartiens à une équipe, je dois être performant donc on verra". Pour rappel, Zlatan Ibrahimovic s'entraîne toujours en Suède.