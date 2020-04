Kylian Mbappé (PSG) s'éloigne du Real Madrid

Kylian Mbappé, auteur de dix-huit buts en vingt matches de Ligue 1 cette saison, intéresse fortement le Real Madrid, ce n'est un secret pour personne et la réciproque est vraie. Cependant, le PSG serait assez confiant sur ses chances de conserver le champion du Monde 2018 du côté du Parc des Princes, au moins jusqu'en 2021. On assure au sein du club que le joueur "ne partira pas", comme l'indique L'Equipe dans son édition de ce vendredi. Une information parvenue jusqu'aux oreilles de Zinédine Zidane, l'entraîneur du Real Madrid, et de Florentino Pérez, le président du club merengue.

Un transfert de Mbappé au Real Madrid en 2021 ?

Désireux de ne pas entrer en conflit avec Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, Florentino Pérez, comme le Real Madrid, adopterait une position réactive sur le dossier menant vers le numéro 7 du PSG. D'autant plus que, selon L'Equipe, les discussions autour d'une possible prolongation de contrat de Kylian Mbappé au PSG traîneraient en longueur, et pas seulement en raison de la crise du coronavirus.

Lié au club de la capitale jusqu'en juin 2022, le natif de Bondy n'occulterait pas que l'été 2021 pourrait s'avérer décisif dans l'optique d'un éventuel transfert en Espagne.