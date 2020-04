Le Real Madrid espère Kylian Mbappé pour 2021

Le Real Madrid continue de cibler la star tricolore, Kylian Mbappé. L’intérêt des Merengue envers le Parisien date d’il y a plusieurs années déjà, mais il tarde à se concrétiser par un transfert. Et, selon ce que révèle le quotidien Marca ce lundi, il n’y a aucune chance pour que cela se produise à l’occasion du prochain mercato estival. Réalistes, les décideurs castillans penseraient plutôt à l’été 2021 afin d’opérer une offensive et essayer de mettre la main sur le champion du monde.

Avant l’interruption des compétitions à cause du coronavirus et tous les problèmes économiques qui en ont résulté, les Madrilènes étaient prêts à formuler une offre proposition pour Mbappé. Mais, la donne a depuis changé. Une transaction d’une telle envergure ne pourra être bouclée au sortir de la crise. L’idée est donc de différer les plans pour l’année d’après. Et avec l’espoir aussi que les champions de France soient plus enclins à vendre leur vedette à ce moment-là, alors qu’aujourd’hui ils s’opposent totalement à sa vente.

Haaland devrait précéder Mbappé à Madrid

Le Real est donc prêt à attendre pour Mbappé. Cela ne signifie pas qu’aucune grosse recrue ne débarquera à Bernabeu en 2020. Toujours selon le même quotidien, le prestigieux club espagnol s’est fixé comme objectif d’arracher Erling Haaland au Borussia Dortmund durant le mercato qui se profile. L’opération qui consiste à enrôler le buteur norvégien n’est pas aussi coûteuse que celle du Français. 75M€ devraient suffire pour boucler le deal. En somme, les Merengue voient grand pour le futur à court et moyen terme. Une nouvelle qui a de quoi enthousiasmer leurs très nombreux socios dans le monde.