Garcia, un départ qui pourrait coûter cher

Rudi Garcia a mis fin au suspense. Présent en conférence de presse à l’avant-veille du dernier match de la saison face à Montpellier, vendredi au Stade Vélodrome, le technicien français, flanqué pour l’occasion de son président Jacques-Henri Eyraud, a en effet annoncé son départ après près trois ans à la tête de l’Olympique de Marseille. "J’ai décidé de partir et j’ai proposé cette décision à mon président, qui l’a accepté. Si j’écoutais simplement ma détermination, je resterais, mais si j’écoute mon bon sens et ma raison, c’est mieux qu’on se sépare et que j’arrête maintenant", a-t-il ainsi affirmé.

Une déclaration qui laissait donc penser à une démission en bonne et due forme, ce que de nombreux suiveurs n’ont d’ailleurs pas manqué de souligner. "Si c’était juste un problème financier, je serais resté, a-t-il d’ailleurs pris soin de préciser. Je pense que la meilleure solution, c’est de passer la main, je crois fortement à ce projet."

Eyraud ne regrette pas son choix

Pourtant, à en croire La Provence, le départ de Rudi Garcia ne sera pas indolore pour les finances olympiennes, pourtant déjà dans le rouge. Sous contrat jusqu’en juin 2021 depuis sa prolongation signée il y a seulement quelques mois, l’ancien milieu de terrain devrait en effet bien se partager quelque 10 millions d’euros d’indemnités avec les membres de son staff. Une note salée pour le club provençal. Interrogé en conférence de presse, Jacques-Henri Eyraud assumait pourtant pleinement sa décision prise à l’automne dernier. "Je ne regrette pas d’avoir prolongé Rudi, je ne vois pas en quoi il y a des conséquences financières", a-t-il en effet soutenu.