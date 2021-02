Battu par le Borussia Dortmund et l'ouragan que représente Erling Braut Haaland, mercredi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (2-3), le FC Séville a bien digéré sa déception européenne. Ce lundi soir, sur la pelouse d'Osasuna, l'équipe de Julen Lopetegui a obtenu une sixième victoire consécutive en championnat. Le succès s'est rapidement dessiné grâce à une ouverture du score assez rapide, suite à un but inscrit par Diego Carlos, d'un coup de tête imparable (19ème). Plutôt tranquille en raison de l'incapacité d'Osasuna à proposer du danger, le club andalou a doublé la mise en seconde période avec un but inscrit par Luuk De Jong, trouvé par Munir El Haddadi (49ème).

Deux matchs de suite à venir... face au Barça

En conférence de presse d'avant-match, Lopetegui s'était montré optimiste au sujet de l'état d'esprit de son groupe, en dépit de la défaite face à Dortmund. "Eh bien, avec enthousiasme et ambition, comme on doit aborder chaque match de championnat. Nous devons être prêts à bien faire beaucoup de choses", avait-il assuré. Ses joueurs ont su répondre de la meilleure manière possible, ce lundi. Désormais, hasard du calendrier, le FC Séville va jouer le Barça, qu'il vient d’éjecter du podium de Liga, à deux reprises. D'abord samedi en championnat (16h15) puis mercredi 3 mars, pour le compte de la demi-finale retour de la Coupe du Roi. Lors du match aller, Séville avait su s'imposer (2-0).



Avec un point d'avance sur les partenaires de Lionel Messi en Liga, le FC Séville se situe à la troisième place. Devant se trouvent l'Atlético, leader avec 7 points de plus que le club andalou ; et le Real Madrid, qui possède quatre unités d'avance sur les joueurs de Julen Lopetegui.