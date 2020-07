Voro, intérimaire en chef

Ce dimanche, Voro dirigera Valence sur la pelouse de Leganes. La première fois que l'Espagnol a dirigé les Ches, son adversaire du jour était un club moyen de troisième division sans expérience de l'élite. C'était en 2008. Depuis, les Pepineros se sont installés en Liga et Salvador González Marco, de son vrai nom, a une expérience du coaching inférieure à 40 matchs. Une destinée incroyable pour le club de la banlieue de Madrid mais une carrière encore plus étonnante pour l'entraîneur de Valence. En douze ans, l'ancien international espagnol s'est toujours contenté d'un rôle dans l'ombre. Ses seules apparitions sur le devant de la scène ont eu lieu quand son club formateur a eu besoin d'un entraîneur intérimaire.

25 matchs dirigés, la plus longue série de Voro



Quand Albert Celades a été démis de ses fonctions au début du mois, les dirigeants de Valence ont nommé Voro au poste d'entraîneur. Un intérim de six matchs pour aller jusqu'au bout de la saison. Un rôle qu'il connaît bien. Entre 2008 et 2020, l'ancien entraîneur de la réserve valentina a effectué six passages sur le banc de l'équipe première.

Le plus long a duré 25 matchs, c'était en 2016-2017 quand il a pris la place d'un Cesare Prandelli démissionnaire. En six mois, Valence est passé de la 17eme à la 12eme place de la Liga sous ses ordres. Une réussite relative qui ne lui a pas permis de s'inscrire sur la durée.

Le plus insolite durant cette saison, c'est que Voro avait déjà transmis le témoin entre Pako Ayestarán et Prandelli durant l'automne en s'asseyant sur le banc de Valence pendant trois matchs. Depuis l'été 2017, le quinquagénaire avait quitté le terrain pour devenir Team Manager, un rôle qui n'a aucune influence sur le côté sportif. Ce poste, il a déjà prévu de le retrouver à la fin de la saison. Un moyen d'écarter toutes spéculations sur une prolongation ou sur l'identité de son successeur.

Voro a pris la suite d'entraîneurs réputés



L'habituel adjoint présente un bilan de 18 victoires en 38 matchs dirigés. Il a pris la suite d'entraîneurs réputés comme Ronald Koeman, Nuno Esperito Santo ou Mauricio Pellegrino, mais il n'a jamais rêvé d'embrasser une destinée comparable. S'il n'est jamais resté longtemps en place, l'ancien défenseur s'est fait une réputation pour mener à bien des missions de courtes durées.

En décembre 2012, son intérim n'a duré que cinq jours, le temps de battre Lille en Ligue des Champions (1-0) après deux lourds revers contre Malaga et la Real Sociedad. Capable de motiver un groupe et de le relancer, le pompier de service est un personnage à part dans l'histoire de Valence. Le siècle dernier, celui qui a été international espagnol a porté le maillot des Blanquinegros pendant neuf saisons.

Désormais, il a dirigé cette équipe sur cinq saisons différentes mais jamais plus de six mois consécutifs. Depuis sa dernière prise de poste, le natif de l'Alcudia n'a connu la défaite qu'une fois. C'était pour son premier match contre Bilbao. Un revers qu'il peut faire oublier en replaçant son équipe dans la course à l'Europe en cas de victoire sur Leganes ce dimanche.

Même avec un nouveau coach, Valence ne gagne pas