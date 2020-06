Liga – Valence : Albert Celades limogé

La défaite 2-0 à Villarreal aura été celle de trop pour Albert Celades. L’entraîneur de Valence, en poste depuis le mois de septembre, a été limogé. « Le Valencia CF a informé Albert Celades ce lundi de sa révocation avec effet immédiat en tant que premier entraîneur de l'équipe. Le club tient à remercier publiquement tout son travail et son dévouement pendant son séjour, période au cours de laquelle il a qualifié le club pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, sept ans plus tard, en plus de signer des victoires prestigieuses. Ainsi, le club souhaite valoriser son aide et sa contribution depuis qu'il a assumé la direction de la première équipe dans un moment difficile et, dans une perspective d'avenir, lui souhaite le meilleur des succès. À partir de ce mardi, Voro González continuera à diriger la première équipe à titre provisoire, jusqu'à la fin de cette saison », écrit le club valencian dans un communiqué.

Valence actuellement non-Européen

Depuis son arrivée le 11 septembre dernier, Albert Celades a eu un bilan de 16 victoires, 11 nuls et 14 défaites. Valence avait terminé premier de son groupe de Ligue des Champions devant Chelsea et l’Ajax, mais a été éliminé en huitièmes de finale par l’Atalanta Bergame (défaite 4-1 à l’extérieur lors d’un match qui restera tristement célèbre comme celui qui a accéléré la pandémie de coronavirus en Lombardie, et défaite 4-3 à domicile) juste avant la pause de la saison. Mais les deux dernières défaites, la semaine passée, contre Eibar et Villarreal, font que Valence se retrouve huitième de Liga, ce qui le priverait de Coupe d’Europe la saison prochaine. Il reste six matchs à l’intérimaire Voro González pour faire remonter le club au classement.