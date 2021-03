Valence : Quelle image a laissé Longoria ?

Une ascension météorique. Pablo Longoria, nommé en juillet dernier directeur sportif de l’Olympique de Marseille – ou plutôt "head of football" selon l’appellation chère à Jacques-Henri Eyraud – a depuis succédé à ce dernier le 26 février, devenant, à 34 ans, le plus jeune président du club phocéen depuis plus d’un siècle. Une promotion que personne, ou presque, n’avait vu venir. L’écrasante majorité des supporters de l’OM souhaitait le départ d’Eyraud, que Frank McCourt avait assuré de son soutien quelques jours plus tôt. Mais le propriétaire américain a fini par le sacrifier, et donc à procéder à cette étonnante nomination.



En attendant de voir ce que le jeune dirigeant espagnol va réussir à faire dans ce nouveau rôle, quelle image a-t-il laissé dans son précédent club, Valence, dont il était directeur sportif entre 2018 et 2019 ? Celui qui a débuté en tant que recruteur à Newcastle, poste qu’il a également occupé à l’Atalanta, alors qu’il a aussi été responsable du recrutement à Huelva, Sassuolo et surtout à la Juventus, de 2015 à 2018, n’a visiblement pas laissé que des bons souvenirs au sein du club ché, comme l’avait confié Vicente, l’ancien ailier gauche de Valence dans les années 2000 devenu secrétaire technique.

La réussite Musah

"Il n'a rien démontré à Valence car ce sont Mateu Alemany, l'ex-directeur général et Marcelino, l’ex-entraîneur, qui s'occupaient des transferts, avait-il assuré au micro de la Cadena Ser. Il m'a arnaqué et maltraité. Un jour, je l'ai attrapé et je lui ai dit que je ne voulais plus travailler avec lui. Il n'a pas osé en parler à Mateu. Ça montre quel genre de personne il est : un lâche et un menteur." Connu pour ses talents de recruteur, Longoria est pourtant associé à de nombreux transferts de Valence, de Jesper Cillessen à Mouctar Diakhaby en passant par Cristiano Piccini ou Maxi Gomez.



Mais l’un de ses plus beaux coups reste sans doute la venue du jeune prodige américano-anglais Yunus Musah, un milieu de 18 ans qui explose lors de cette saison très compliquée pour Valence. Le milieu serbe Uros Racic (22 ans) fait aussi partie des réussites du recrutement de Longoria, qui n’a donc pas laissé un champ de ruines en Espagne. Et s’il devrait aussi continuer à miser sur des jeunes espoirs à l’OM, il a récemment assuré qu’il ne se lancerait pas dans le trading à outrance et voulait pouvoir compter également sur des joueurs d’expérience. Reste à savoir quelle trace il laissera dans la cité phocéenne, dans un rôle ô combien plus exposé…