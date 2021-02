OM - Pablo Longoria, 34 ans dont 15 dans le football professionnel

Depuis ce vendredi soir, l'OM a un nouveau président. Et dès sa nomination, il a battu un record. Pablo Longoria est le plus jeune président du club phocéen depuis plus de 100 ans. Une preuve de plus que l'homme de 34 ans est pressé. Plus jeune que Steve Mandanda et à peine plus âgé que Dimitri Payet, l'Espagnol va avoir la destinée du septième de Ligue 1 entre ses mains. Une responsabilité de plus pour celui qui a occupé différents postes dans le football professionnel depuis plus de 15 ans. Dès 2005, grâce à un stage auprès d'un agent, il a conseillé Marcelino Garcia, l'entraîneur de Huelva en deuxième division espagnole. Pablo Longoria l'a ensuite suivi en Liga du côté du Racing Santander.

Ce rôle dans l'ombre lui a permis de proposer certains joueurs à l'entraîneur espagnol dont Florent Sinama-Pongolle, Euzebiusz Smolarek ou Mohammed Tchité. Très vite, le nouveau président de l'OM a eu l'occasion d'exporter ses talents et d'officialiser ses fonctions. En novembre 2007, il est officiellement nommé recruteur à Newcastle. L'expérience anglaise a tourné court car très vite, le natif d'Oviedo a obtenu de nouvelles responsabilités. Quand il était revenu à Huelva en 2009, c'était pour être chef du recrutement.

Longoria a eu des responsabilités à la Juventus et à Valence



Sa carrière est alors rapidement lancée. Son expertise malgré son jeune âge a intéressé en Italie. Il y a passé huit saisons en devenant recruteur à l'Atalanta Bergame puis chef du recrutement à Sassuolo et à la Juventus Turin. Spécialisé dans les joueurs de moins de 20 ans, l'Espagnol y a amélioré sa capacité à vendre et s'y est construit un énorme réseau. Parmi les transferts que l'on peut mettre à son actif, il y a notamment Rolando Mandragora et Rodrigo Bentancur à la Juventus Turin.

Mais c'est en revenant en Espagne que Pablo Longoria a été définitivement mis dans la lumière. En 2018, il est devenu le directeur sportif de Valence. Ce poste lui a permis de se mettre en avant et d'être très actif sur le marché des transferts. Outre Mouctar Diakhaby, le dirigeant a aussi joué un rôle important dans la nouvelle direction prise par le club Che. Les jeunes Koba Koindredi, Yunus Musah, Mateusz Legowski et Joaquín Blázquez ont été attirés à Mestalla par celui qui sera désormais un des plus jeunes présidents à s'asseoir au Vélodrome.