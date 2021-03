Dépassé par le Barça au classement après la victoire du club catalan à Séville, le Real ambitionnait de repasser devant son rival en l'emportant face à la Real Sociedad, lundi. Dominateur, le club merengue a concédé l'ouverture du score malgré une pléthore d'occasions et a fini par arracher un nul laborieux. Et Zidane n'a pas apprécié. Surtout que ce nul (1-1) stoppe une série de 4 succès de rang de la part du club merengue, nanti de plusieurs blessures dans son effectif.

"On a eu des occasions, mais..."



"Je n'ai pas aimé comment on a commencé le match. On a vite changé et on a dominé le match. On a eu trois ou quatre occasions de but, mais on n'en met aucune. En seconde période aussi, on a eu beaucoup d'occasions et on en met une seule. On perd deux points à la maison. Mais bon, je suis content de ce que l'on a fait. Je crois qu'on méritait plus, surtout au vu de nos occasions. Eux, ils en ont eu une et l'ont mise dedans. Mais nous aussi, on a eu des matchs où on ne méritait peut-être pas de gagner", a confié ZZ en conférence de presse, alors que le Real est désormais à égalité de points avec son rival honni du Barça, deuxième, et à cinq points du leader et voisin, l'Atletico Madrid.

