Dépassé par Barcelone ce week-end au classement, le Real Madrid, nanti de 4 succès de rang en championnat avant ce soir, devait absolument l'emporter face à la Real Sociedad afin de repasser devant le rival catalan. Sur le papier, tout semblait clair, d'autant que le Real a largement dominé les débats lors du premier acte. Sur le terrain néanmoins, le Real a eu beaucoup de mal. La première grosse opportunité de la partie survenait à la 22e minute et elle était merengue. Gorosabel contrait ainsi avec pas mal de réussite un coup de crâne signé Mariano Diaz pour envoyer le ballon sur sa barre.

Dans la foulée, Le Normand s'opposait à une frappe d'Asensio et quelques instants plus tard, l'homme providentiel du Real en l'absence de Karim Benzema, Casemiro, voyait sa frappe croisée fuir de peu le cadre. Et peu après la demi-heure de jeu, Toni Kroos, bien lancé par Isco, voyait Zubeldia le contrer à quelques mètres du but des visiteurs. 0-0, le Real rentrait aux vestiaires avec quelques certitudes, pas mal de regrets et surtout aucun but dans son escarcelle.

La Real opPORTUniste

Bien organisée et chanceuse, la Real allait profiter des malheurs du Real grâce à Portu à la 55e minute, s'offrant une superbe tête après un duel remporté face à Mendy suite à un centre de Monreal. Un opportunisme payant, qui a d'ailleurs failli sévir une deuxième fois deux minutes plus tard, quand Isak manquait de tacler victorieusement dans les cages de Courtois un ballon de Portu suite à une mauvaise relance du portier belge. Madrid rétorquait à l'heure de jeu avec un enroulé de Kroos qui flirtait avec la lucarne basque.



À un quart d'heure de la fin, Lucas Vazquez offrait un beau centre pour une tête non-cadrée de Casemiro. Les visiteurs subissaient et reculaient notamment avec l'entrée en jeu de Vinicius, mais la défense basque tenait bon... jusqu'à la dernière minute du temps réglementaire, quand Vinicius reprenait du droit un centre de Vazquez, lui même lancé par une talonnade de Valverde. La fin de rencontre allait être compliquée pour la Sociedad, qui a su s'accrocher jusqu'au bout néanmoins. 1-1, score final, le Real est freiné à domicile, pas la meilleure des affaires avant de défier dimanche l'Atlético Madrid.