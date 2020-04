Real Madrid : Asensio, des fourmis dans les jambes

Voir cette publication sur Instagram 🔜⚽️😃 Une publication partagée par Marco Asensio (@marcoasensio10) le 7 Mars 2020 à 5 :39 PST



Durant cette période de confinement, Marco Asensio ne fait pas que briller manette en main. L'attaquant du Real Madrid (24 ans), qui a remporté le mois dernier un championnat virtuel de FIFA 20 mettant aux prises la plupart des équipes de Liga - en dominant en finale le Leganes d'Aitor Ruibal (4-2) -, s’astreint surtout à un entraînement intensif pour rattraper le temps perdu.





La faute à une grave blessure, une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque externe du genou gauche, lors d’un match amical contre Arsenal le 24 juillet dernier aux Etats-Unis. Entré en jeu à la pause, il avait été évacué sur une civière moins de vingt minutes plus tard après s’être écroulé lors d’un duel avec Pierre-Emerick Aubameyang. Coupé dans son élan alors qu’il avait demandé à ne pas jouer l’Euro Espoirs pour mieux préparer cette saison, et faire ainsi oublier un dernier exercice décevant, il a donc dû prendre son mal en patience.

Zidane compte sur lui

Opéré en août, il n’a pu reprendre avec le ballon que début mars. Et il était censé effectuer son grand retour à l’entraînement en avril, ce qui n’a évidemment pas été possible en raison de la crise sanitaire . Parfois avec un peu trop de vigueur, comme lorsqu’il a lancé un défi en crampons, au bord de sa piscine, ce qui n’aurait pas énormément plu à son club.





Mais il sait qu’il a la confiance de son entraîneur, avec qui il est en contact très régulier, rapporte El Confidencial. Un Zinédine Zidane qui aurait apprécié ce que son joueur lui avait montré en début de préparation. Mais qui veut aussi se montrer le plus patient possible avec un élément qui n’a plus joué depuis aussi longtemps. Surtout avec la rechute d’Eden Hazard.



