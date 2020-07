Liga : Le derby de Barcelone en cinq actes

Alors que les deux clubs ont été créés à quelques mois d’écart, à savoir en 1899 pour les Blaugrana et 1900 pour les Pericos, les premières rencontres dateraient du 23 décembre 1900, avec un match nul, puis du 27 janvier 1901, et une victoire 4-1 du FCB, grâce à un quadruplé de Joan Gamper. La rivalité est alors cordiale entre les deux entités.

La guerre civile comme apogée



C’est ensuite que les choses se sont envenimées entre les deux principaux clubs de Barcelone, aux idées bien différentes. A l’époque, les Blaugrana sont déjà très marqués par une identité pro-Catalogne, alors que leur voisin est pour une Espagne unie. De ce fait, la rivalité a petit à petit pris de plus en plus de poids jusqu’en 1950 environ et s’était notamment accentuée pour atteindre son apogée durant la guerre civile de 1936 à 1939.



Mais progressivement, le déséquilibre entre les deux équipes a fait retomber le soufflé et le Barça s’est alors tourné vers un nouveau rival plus fort, plus politique et à sa taille : le Real Madrid. Pour autant, lors de la saison 1950-51, l’Espanyol écrase le derby en s’imposant 6-0, un résultat record qui tient toujours.

La relégation ou un boulevard royal



Entre la fin du 20eme siècle et maintenant, la donne n’a pas vraiment changé, alors que les Pericos ont connu plusieurs passages en seconde division espagnole. A noter, que c’est le 16 octobre 2004, que Lionel Messi a fait ses débuts dans le derby de Barcelone à 17 ans. L'Argentin est depuis devenu le 2eme joueur qui en a le plus disputé avec 34 rencontres pour le moment, derrière Xavi (36).





Alors que le Barça mène 99 à 34 dans les confrontations directes en Liga et que l’Espanyol n’a plus gagné au Camp Nou depuis 2008-09, ce 172eme derby pourrait avoir une saveur bien particulière. En effet, en cas de victoire des Blaugrana ce mercredi, les Pericos seraient officiellement relégués en seconde division. A l’inverse, une victoire ou un nul de l’actuelle lanterne rouge pourrait offrir un boulevard au Real Madrid dans la lutte au titre de champion d’Espagne…