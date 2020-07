FC Barcelone : Griezmann va rester

La première saison d’Antoine Griezmann au FC Barcelone n’a pas été un long fleuve tranquille. Arrivé de l’Atlético de Madrid contre un chèque de 120M€, l’international français a connu beaucoup de difficultés pour se montrer à la hauteur de son prix et des grosses attentes placées en lui. Au plus fort de sa période de doute, il a connu une série de huits matchs sans le moindre but. En somme, ce fut une adaptation très compliquée. Malgré ça, le champion du monde garde toujours la confiance de sa direction catalane.

Griezmann rassuré par Abidal

A en croire ce que rapporte L’Equipe, les décideurs catalans ont assuré au Mâconnais qu’ils comptaient sur lui pour la saison à venir et éventuellement celles qui suivront. C’était mardi lors d’une réunion organisée entre les deux parties et aussi les représentants du joueur. « On compte énormément sur toi », lui a notamment signifié Eric Abidal, le directeur sportif. Un discours clair et forcément rassurant pour l’intéressé. Et c’est exactement le genre de message dont il avait besoin pour être serein et motivé pour la suite.



Sous contrat jusqu’en 2024 avec les champions d’Espagne, « Grizou » peut donc être concentré sur ce qu’il fait sur le terrain. Avoir été conforté par ses responsables quelques jours seulement après une prestation très séduisante contre Villarreal en championnat a aussi de quoi le booster. L’ex-joueur de l’Atlético avait alors marqué un superbe but, et aussi montré une intéressante sans complicité avec ses compères d’attaque. Il espère pouvoir enchaîner et confirmer sur la durée. Et c’est probablement aussi le souhait le plus cher de la direction blaugrana.