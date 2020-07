Lionel Messi (Barça) établit un nouveau record personnel

A 33 ans, Lionel Messi peut encore atteindre des sommets qu’il n’avait pas encore explorés jusque-là. Cela s’est vérifié dimanche lorsque La Pulga s’est offert ses 18es et 19es passes décisives de la saison dans le championnat espagnol. C’était une unité de plus que son meilleur total jusque-là, accompli à deux reprises (lors des campagnes 2014/2015 et 2010/11). Et tout en affichant son altruisme, il reste très efficace dans le rôle de buteur. Bien que n’ayant pas scoré sur le terrain de Villarreal (4-1), il reste le leader au classement des meilleurs réalisateurs de la Liga, devançant de cinq longueurs son premier poursuivant, Karim Benzema.

3 - 3 des 9 buts d’Antoine Griezmann 🇫🇷 en Liga cette saison ont fait suite à une passe décisive de Lionel Messi 🇦🇷, le partenaire préféré du Français. Tyran ? pic.twitter.com/9IqR3yDQUo — Optajean (@OptaJean) July 6, 2020

Griezmann, son bénéficiaire attitré

En prenant de l’âge, le sextuple Ballon d’Or s'épanouit donc de plus en plus le rôle de passeur. Et c’est Antoine Griezmann qui en tire le plus profit. Sur les 9 réalisations que le Français a claquées en Primera Division cette saison, trois sont venues des pieds de son coéquipier argentin. Qui a dit que l’international albiceleste n’aidait pas assez l’ancien de l’Atlético Madrid dans son intégration ? Les deux hommes s’entendent à merveille et cela pourrait encore se vérifier lors des derniers matches de la saison puisqu’il reste encore quatre journées à disputer en Liga.

Griezmann et le Barça retrouvent le sourire :