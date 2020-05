Javier Tebas, le dirigeant qui parle trop

La France à Jean-Michel Aulas et l'Espagne à Javier Tebas. Ces deux dirigeants réagissent à tous les événements ou tendances qui affectent le football européen. Parfois jusqu'à agacer. En communicant pour défendre les intérêts de la Liga, Javier Tebas n'a pas fait que du bien à l'institution qu'il préside. Son omniprésence médiatique et ses idées sont loin de faire l'unanimité. Certaines de ses déclarations ont déjà pu scandaliser. Un problème pour un dirigeant censé représenter le football espagnol. L'homme de 57 ans a tendance à fatiguer un grand nombre d'observateurs avec ses critiques incessantes contre le PSG et les autres super-puissances étrangères. Une prise de position qui cherche à protéger le Real Madrid et le FC Barcelone des nouveaux riches.



Pour permettre la croissance de son produit et de ses deux ogres, le diplômé de l'Université de Saragosse est prêt à tout. Y compris délocaliser certains matchs du championnat espagnol aux Etats-Unis. Une idée qu'il a mis du temps à abandonner malgré les réticences. Ses attaques personnelles envers certains concurrents ont aussi pu choquer même si dans le football, ce genre de comportements est presque devenu la norme. Comme la volonté de relancer un championnat malgré la pandémie de Covid-19 et un confinement encore observé par une partie de la population. Car oui, Javier Tebas tient à tout pris à relancer le football espagnol malgré la crise sanitaire actuelle. Il est même allé jusqu'à menacer d'exclusion les clubs réticents et critiquer les décisions françaises. Pas vraiment un modèle de diplomatie...

Passé proche de l'extrême-droite et réussite économique

En dehors de la sphère sportive, sa proximité avec le parti ultra-conservateur Vox ou son passé lié à l'extrême-droite et au franquisme ont pu déranger. Mais à l'image de son soutien pour le Real Madrid, l'Espagnol parvient à faire oublier certaines de ses étiquettes pour se transformer en redoutable animal politique. Car Javier Tebas n'est pas qu'un dégaîneur de phrases assassines. S'il a entamé son troisième mandat en décembre dernier, c'est bien parce que son programme et son profil séduisent.



Depuis son arrivée à la tête de la Liga en 2013, sa lutte contre la violence dans les stades et la corruption lui permettent de convaincre. D'autant plus que les résultats sont là. Des signaux positifs que l'on retrouve aussi dans les bilans financiers de l'instance espagnole. Entre l'incroyable hausse des droits TV et l'instauration d'un contrôle financier des clubs, l'ancien président d'Huesca a permis d'assainir la situation du football ibérique. Un pari réussi qui en dit long sur la force de frappe de cet ancien avocat. Déjà quand il était en charge du G30 et vice-président de la Liga, le natif de San José au Costa Rica parvenait à peser sur les décisions en représentant les clubs professionnels espagnols dans les négociations des droits TV. A l'image de Jean-Michel Aulas, Javier Tebas parle peut-être beaucoup mais il assume ses paroles au moment d'agir et de faire progresser l'institution qu'il préside.