Ligue 1 : Aulas va attaquer Eyraud en justice !

Jean-Michel Aulas n’en a pas terminé. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le président de l’OL a fait le point sur la récente actualité du football, notamment la décision de la LFP d’acter le classement final de Ligue 1 et les mots du président de l’OM, Jaques-Henry Eyraud, contre lui.

« Il n’y a pas eu d’insultes au CA avec Eyraud comme l’a dit Raymond Domenech. Il (Eyraud) a fait un pamphlet dans le JDD gravissime qui fera l’objet d’une plainte en diffamation. Quand on attaque (dans cet article) ma dignité et mes qualités humaines, je réplique. Mais au-delà de ça, l’OM a fait une bonne saison. Parfois, quand on ne joue pas en Europe, on peut se consacrer au Championnat… Sinon, pourquoi j’en voudrais à l’OM sur cette décision d’arrêter le Championnat ? J’imagine que ce n’est pas l’OM qui a décidé ça », a expliqué le patron de l’OL.

Juve-OL dès le 8 août en Ligue des Champions ?



Au sujet de la décision de la LFP, Aulas espère un retournement de situation sur l’arrêt du championnat et veut y croire. « Bien sûr et il le faut !.. On est en train de casser le mérite sportif énoncé par l’UEFA et casser la filière économique du foot pro. Pourquoi les autres clubs européens se battent pour terminer leur saison et en ont eu l’autorisation ? On est en train de se pendre avec nos décisions », a jugé le président de l’OL.

Il a fait le point sur le futur et notamment le huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Juventus après la victoire lors de l’aller (1-0). Visiblement, prévu pour bientôt. « Mes joueurs ne sont pas satisfaits, ni le staff, par la décision de la Ligue. Les joueurs ont des primes, chez nous, sur des qualifications en Coupe d’Europe. Le fait d’être 7e sur tapis vert, ils préfèrent donc qu’on leur donne la possibilité de s’entraîner dès demain car on va jouer très rapidement la C1, logiquement le 8 août contre la Juve. Il n’est pas fixé encore mais logiquement c’est à Turin. Mais je ne sais pas si ce sera possible là-bas. »