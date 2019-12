Frenkie De Jong admet qu’il n’est pas à son meilleur niveau au Barça

À Barcelone, durant la première partie de la saison, il a été beaucoup question d’Antoine Griezmann. Arrivé de l’Atlético Madrid l’été dernier, l’attaquant français a attendu un peu avant de se lancer et répondre aux attentes avec la formation catalane. Pourtant, le Mâconnais n’a pas été la seule recrue à connaitre des débuts poussifs avec les champions d’Espagne. C’est aussi le cas de Frenkie De Jong. Le milieu de terrain néerlandais peine même jusqu’à maintenant à reproduire avec les Blaugrana les mêmes performances qu’il réalisait dans son ancien club de l’Ajax. Une réalité que l’intéressé n'a pas cherché à contester.

De Jong déterminé à réussir au Barça

« Je ne suis pas aussi transcendant que ne l’étais à l’Ajax »

De Jong s’est confié dans une interview au quotidien hollandais De Telegraaf. Tout en insistant sur le fait qu’il a « montré mes [ses] qualités à certaines occasions », l’international néerlandais a avoué qu’il « peut faire beaucoup mieux ». « Je ne suis pas aussi transcendant que ne l’étais à l’Ajax », a-t-il ajouté. Bien que bénéficiant de la confiance totale d’Ernesto Valverde, qui lui a fait disputer 24 matchs (dont 21 comme titulaire), le Batave tarde donc à prendre ses marques du côté du Nou Camp.

Néanmoins, il en faut beaucoup plus pour le décourager. Il reste certain qu’il peut réussir au milieu de toutes les stars que comporte cette prestigieuse équipe : « Je sais quel niveau nous avons atteint la saison dernière. Il y a encore plus de qualité ici, je joue avec des noms encore plus grands. Certains d'entre eux sont très spéciaux en raison de leurs qualités exceptionnelles, comme Lionel Messi, Luis Suarez et Sergio Busquets. Malgré ces grands noms, je n'ai jamais douté que je pouvais franchir le pas », a-t-il clamé.