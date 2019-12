FC Barcelone : Griezmann, un transfert enfin digéré ?

7 - Aucun joueur n'a été impliqué sur plus de buts qu'Antoine Griezmann en Liga cette saison (7 - 4 buts, 3 passes décisives). Adopté. @AntoGriezmann @fcbarcelona_fra pic.twitter.com/OCx3oyfPf4

— OptaJean (@OptaJean) October 19, 2019

Arrivé dans un contexte compliqué à la suite de son départ de l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann est en passe de faire taire les rumeurs. En effet, lors de son transfert en Catalogne, le Français a notamment dû composer avec une petite querelle entre les deux équipes autour de sa clause libératoire. Ensuite, pour ses débuts avec les Blaugrana, le natif de Mâcon n’a pas pu être associé d’entrée avec Lionel Messi, alors touché au pied droit. C’est donc avec ces différents problèmes que le champion du monde a commencé cette nouvelle aventure.





Décisif rapidement, celui qui compte sept buts et quatre passes décisives en Liga cette saison a ensuite vu le futur sextuple Ballon d’Or revenir aux affaires. A ses côtés, Griezmann a un peu perdu de son influence, mais surtout de ses responsabilités offensives. De plus, l’entente entre les deux stars du Barça ne sautait alors pas vraiment aux yeux sur le terrain, alors que le Français se démenait pour s’intégrer au plus vite dans le groupe, et notamment auprès de l’Argentin.

« Griezmann progresse semaine après semaine »

[⚽️ VIDÉO BUT] 🇪🇸 #LaLiga

🔥🔥 Griezmann a ouvert le score pour le Barça contre Alavés hier !

👉 Son 7ème but de la saison !

👊 Une frappe sans contrôle, d'une précision chirurgicale ! pic.twitter.com/kF2P095djA

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 22, 2019

Finalement, l’intégration et le transfert de « Grizi » semblent désormais sur le bon chemin, après moins de six mois depuis son arrivée. Buteur lors du dernier match de la saison contr e Alavés (4-1), le champion du monde a fait le point devant les médias. « C’était important de marquer un but avant de partir en vacances. (…) Maintenant, on part se reposer. (…) Je pars en vacances très content de moi-même », a-t-il ainsi reconnu, alors que le FC Barcelone est en tête de la Liga et est qualifié pour les 8emes de finale de la Ligue des Champions.





Si le Français est content, Ernesto Valverde a lui également noté des progrès dans le jeu de son protégé. « Je pense qu’Antoine progresse semaine après semaine. Il trouve les choses plus faciles à faire que lors de ses débuts. Il est plus impliqué sur le terrain avec ses coéquipiers. (…) Il sait rester démarqué en étant patient, en sachant que le ballon va arriver. Si j’en crois mes souvenirs, en début de saison, il bougeait trop. (…) Il fait mieux les choses maintenant », a expliqué le technicien espagnol. Désormais, Griezmann va devoir confirmer en club, avec l’Euro 2020 en fin de saison dans le viseur.

Valverde : "Griezmann progresse semaine après semaine"