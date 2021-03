FC Barcelone - Quand Ousmane Dembélé n'a pas mal, il régale

Ce samedi à Osasuna, Ousmane Dembélé à l'occasion de jouer un vingtième match consécutif toutes compétitions confondues. Depuis son arrivée à Barcelone durant l'été 2017, c'est la première fois qu'il a cette opportunité. Et il en profite pour s'illustrer. Grâce à la fenêtre de tir que lui accorde son corps, l'attaquant a notamment marqué à deux reprises contre Séville lors des huit derniers jours. Cette forme du moment lui permet de justifier sa place dans l'institution blaugrana. Comme à chaque fois qu'il arrive à enchaîner et même au point d'avoir brièvement porté le brassard de capitaine en décembre face à Ferencvaros.

Si Ousmane Dembélé n'a pas encore terminé une saison de Liga avec plus de dix buts, c'est à cause des nombreux matchs manqués. Quand il est sur le terrain, le joueur de 23 ans convainc. Les chiffres le prouvent. En moyenne, le champion du monde 2018 est décisif toutes les 129 minutes avec le Barça. Ce rendement s'explique notamment par des statistiques très intéressantes dès qu'il trouve du rythme. 2018 en est le symbole et 2021 pourrait en être la confirmation.

Ousmane Dembélé, un véritable intermittent du spectacle



Lors de sa première saison en Espagne, le joueur formé à Rennes avait été impliqué sur 12 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues. Ce n'était pas assez pour faire oublier le départ de Neymar au PSG comme espéré mais ce n'était pas aussi médiocre que certains le laissaient entendre. Lors de ses 12 dernières apparitions de la saison en Liga, Ousmane Dembélé avait été décisif neuf fois pour participer activement à la quête du titre. Dès la reprise, il avait d'ailleurs continué sur sa lancée avec le but de la victoire en Supercoupe d'Espagne. Quelques semaines plus tard, l'attaquant avait confirmé en marquant lors de trois matchs successifs. C'est un record personnel qui tient encore. Depuis cette excellente période qui avait permis au Camp Nou de découvrir le vrai Ousmane Dembélé, le Français a passé plus de matchs à l'infirmerie que sur le terrain.

Mais cela ne l'a pas empêché de jouer à chaque fois qu'il en avait l'occasion. Malgré les rumeurs de départ et les critiques, le joueur acheté 135 millions d'euros est toujours là. Si Quique Setien n'a pas eu l'occasion de l'utiliser, Ernesto Valverde et aujourd'hui Ronald Koeman ont accordé leur confiance à un joueur bien trop souvent privé de terrain. Et celui qui a atteint la barre des 100 matchs avec Barcelone leur a rendue. Au retour de ses blessures, même les plus longues, il n'a jamais passé plus de cinq matchs sans être décisif. Véritable intermittent du spectacle avec des fulgurances dès qu'il peut en avoir, Ousmane Dembélé a désormais la possibilité de s'installer sur la durée. Cela passera par une apparition sur la pelouse d'Osasuna malgré sa sortie sur blessure du milieu de semaine.



Dembélé débloque la situation pour le Barça :