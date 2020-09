Josep Maria Bartomeu serait prêt à démissionner pour que Lionel Messi reste au FC Barcelone. Un ultimatum qui prouve son attachement viscéral au club barcelonais mais aussi à quel point ses précédentes mesures ont provoqué le départ à venir de la Pulga. Sa politique sportive est remise en cause depuis longtemps. Les socios le tiennent responsable de la terrible crise traversée par le vice-champion d'Espagne. Le futur départ de l'Argentin n'est qu'une goutte de plus dans un verre rempli par des scandales et des désillusions.



Bartomeu trempe dans plusieurs affaires de corruption



Dès sa prise de pouvoir, l'Espagnol a été critiqué. Proche de Johan Laporta puis de Sandro Rosell, Bartomeu est devenu président du club catalan en 2014 quand Rosell est tombé à cause des irrégularités dans le transfert de Neymar. Vice-président au moment des faits, l'homme d'affaires est aussi suspecté de corruption et va devoir s'expliquer avec la justice. Le natif de Barcelone en a l'habitude. Celui qui a fait passer le projet de rénovation du Camp Nou est aussi impliqué dans le Barçagate, le recours présumé à une entreprise pour discréditer certains opposants tout en surfacturant le service. Ces seules affaires extra-sportives pourraient justifier son éviction du poste de Président. Même s'il s'accroche, chaque jour l'étau se resserre un peu plus autour de Josep Maria Bartomeu et les chances de le voir arriver au bout de son mandat au printemps 2021 diminuent. La crise sportive qui accompagne cette crise institutionnelle pourrait le précipiter vers la sortie.



Le triplé a sauvé la tête de Bartomeu en 2015



Le milliard d'euros dépensé sur le marché des transferts depuis l'arrivée de Bartomeu au Camp Nou n'a pas empêché une saison blanche, la première depuis 2013, et un revers historique face à Bayern Munich (8-2). Cette mauvaise passe s'inscrit dans un contexte où l'instabilité règne. Cinq entraîneurs se sont succédé depuis 2014 pour permettre au club catalan de retrouver son ADN tout en gagnant des titres. En vain. Malgré quatre sacres en Liga et quatre victoires en Coupes du Roi, les désillusions ont été nombreuses sur la scène européenne. Le Barça a été renversé par la Roma ou Liverpool quand son ennemi madrilène remportait la compétition trois fois d'affilée.

Sous la présidence de Josep Maria Bartomeu, Barcelone n'a gagné la Ligue des Champions qu'une fois, c'était en 2015 pour un triplé qui a permis au Président de conserver son poste. Dans un club blaugrana où la tension régnait, déjà, le quinquagénaire avait provoqué des élections anticipées à la fin de la saison 2014-2015. La performance historique des coéquipiers de Messi avait permis à Bartomeu de l'emporter face à Laporta. Le plus grand succès de l'actuel président du Barça. C'était il y a cinq ans. Une éternité dans un club comme Barcelone.



Neymar, cache-misère barcelonais à distance



Depuis, Neymar s'en est allé et la rumeur d'un potentiel retour sert chaque année de cache-misère à un groupe en difficulté à cause d'une vision sportive à court terme. L'avenir d'un groupe vieillissant n'a pas été préparé notamment parce que la Masia ne sort plus autant de jeunes joueurs de qualité qu'aurapavant. Cette planification manquée par Josep Maria Bartomeu pourrait provoquer le départ de Messi et limiter les opportunités de former son successeur comme c'était espéré. Un échec que n'importe quelle démission n'arrivera pas à régler.

Les fans choqués par le départ de Messi :