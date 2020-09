FC Barcelone - Lionel Messi, la semaine qui a tout changé

En une semaine, rien n'a changé mais tout a changé. Si Lionel Messi a officiellement demandé un départ de Barcelone la semaine passée, l'Argentin est toujours sous contrat avec le club blaugrana en ce début du mois de septembre. En sept jours, la situation n'a pas vraiment avancé mais la volonté de partir de la Pulga a été confirmée. Alors qu'un énorme coup de bluff pour obliger Josep Maria Bartomeu à démissionner aurait été possible, l'absence du capitaine barcelonais au dépistage du Covid-19 durant le week-end puis à la reprise ce lundi prouve que le bras de fer est entamé. Si le sextuple Ballon d'Or et son entourage n'ont pas pris la parole, un rendez-vous entre son père et/ou ses avocats et les dirigeants catalans pourrait avoir lieu dans les prochains jours. Une étape importante pour formaliser le départ à venir. Mais surtout pour faire la lumière sur le statut du joueur de 33 ans : est-il libre ou le futur club acheteur va devoir verser une indemnité de transfert record au vice-champion d'Espagne ?



Quelle clause du contrat de Messi est valable en 2020 ?



Pour répondre à cette question, un seul élément peut trancher : le contrat signé par le joueur en 2017 quand il a prolongé. Si la Liga a affirmé que cet accord entre Messi et le Barça fixe une clause libératoire à 700 millions d'euros, personne n'a encore parlé de la possibilité du joueur de rompre unilatéralement ce contrat. Ces trois dernières saisons, il avait la possibilité de le faire avant le 10 juin de chaque année. Cette date dépassée, y a-t-il un délai supplémentaire accordé au natif de Rosario en raison de la fin tardive de la saison ou ce dernier a le loisir de se libérer de son contrat quand bon lui semble lors de sa dernière année ? Une déclaration de Josep Maria Bartomeu l'été passé et ressortie par L'Equipe durant le week-end fait croire que la deuxième possibilité est la bonne. « Messi a signé un contrat de quatre saisons il y a deux ans et dans la dernière année de son contrat, c’est-à-dire la saison 2020-2021, Messi peut quitter le Barça, qu’il décide d’arrêter ou d’aller jouer ailleurs, comme c’était le cas pour Xavi, Iniesta et Puyol. » Une explication que le président barcelonais qui a viré son cabinet d'avocats et mis sa démission dans la balance doit regretter.



Manchester City, seul prétendant ?



Alors que l'Inter Milan, Manchester United ou le PSG semblaient avoir une chance de signer Lionel Messi, on ne parle plus que d'un transfert à Manchester City ces dernières heures. Avec Pep Guardiola et ses moyens financiers quasi illimités, le vice-champion d'Angleterre a les arguments pour attirer le sextuple Ballon d'Or. Marcelo Bechler, le journaliste qui avait annoncé la volonté de départ de l'Argentin en premier, et le transfert de Neymar à Paris en 2017, a d'ailleurs rapidement confirmé que c'est dans le club anglais que Messi va évoluer l'an prochain. La direction des Skyblues doit maintenant plancher sur sa proposition. Une énorme prime à la signature et un salaire mirobolant si Messi est libre, des joueurs et 100 millions s'il faut donner une contrepartie au Barça. Dans les deux cas, un contrat de cinq ans dont deux au New York City FC, le club satellite de Manchester City devrait être mis sur la table. Une proposition qui aurait été impossible il y a une semaine mais qui aujourd'hui semble convenir à tout le monde.



