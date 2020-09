Lionel Messi devrait encourir de graves sanctions pour ne pas avoir assisté à la première séance d'entraînement du Barça cette saison, dirigée par Ronald Koeman lundi après-midi. Messi reste ferme sur sa position selon laquelle il ne s'entraînera pas dans un club dont il n'est plus un employé selon lui, bien que les subtilités juridiques d'une telle position ne soient pas encore pleinement explorées par les parties prenantes. Néanmoins et comme l'estime le Barça, Messi est en faute si l'on en croit la convention collective de La Liga et de l'Association des footballeurs espagnols (AFE). Il s'agirait même d'une faute grave.

Messi vers la "faute très grave" ?



Le règlement disciplinaire édicté par les instances officielles établit qu'une infraction grave peut être jugée lorsqu'un joueur «abandonne son travail» à deux reprises sans motif valable. Messi ne s'était, pour rappel, pas présenté pour les tests PCR dimanche. Sans oublier son absence remarquée à la reprise de l'entraînement lundi. Une troisième absence verrait alors l'infraction considérée comme «très grave», ce qui peut entraîner une suspension totale avec des baisses de salaire importantes. On parle ainsi de 11 jours de retrait de son salaire ou d'une amende pouvant atteindre 25 pour cent de son salaire mensuel, selon Marca. Le quotidien espagnol explique que si la direction du Barça sait qu'elle doit prendre des mesures disciplinaires, elle ne se précipitera pas pour le faire. Les dirigeants espèrent toujours pouvoir faire évoluer la situation vers une résolution amicale.

