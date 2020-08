FC Barcelone : Messi absent lors du premier entraînement

C'était attendu. Comme prévu, Lionel Messi n'était pas présent lors du premier entraînement collectif du FC Barcelone afin de préparer la saison 2020-2021. Le natif de Rosario confirme ainsi encore un peu plus sa volonté de partir, lui qui n'avait pas été là dimanche, pour les tests médicaux de reprise.



Décidé à quitter le club catalan, comme il l'a notifié par burofax, mardi, l'Argentin n'aurait, de toute façon, pas pu participer à la séance étant donné qu'il n'a pas passé le test du coronavirus.

📍 Ciutat Esportiva

19 players have trained individually on Camp Tito Vilanova and Pitch 2.@ivanrakitic did not train with the permission of the club.