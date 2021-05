En Liga, Zidane n'a pas connu que le succès

Zinédine Zidane a plus souvent gagné la Ligue des Champions que la Liga. Mais cette saison, il a la possibilité de gagner les deux. Le Real Madrid attaque le mois de mai en étant encore présent sur les deux tableaux. Un véritable challenge pour une équipe qui est à la poursuite de l'Atlético en championnat et qui va devoir ramener un résultat de son déplacement à Chelsea le semaine prochaine pour accéder à la finale de la C1.

Malgré cet enchaînement et les nombreuses blessures avec lesquelles il doit composer, Zizou a trouvé les clés pour permettre au club madrilène de rester dans la course. Si la saison 2020-2021 peut se terminer avec un doublé comme en 2016-2017, elle peut aussi s'achever en dehors du podium de la Liga. Un échec qui ne viendra pas forcément ternir le bilan de Zinédine Zidane si ses hommes soulèvent la coupe aux grandes oreilles le 29 mai prochain.

En Liga, Zidane a terminé trois fois derrière le Barça



Si les records, exploits et titres de l'entraîneur français sont souvent évoqués, c'est moins le cas de ses campagnes nationales terminées derrière le Barça. Pendant que l'institution merengue dominait l'Europe entre 2016 et 2018, l'équipe de Zizou n'a remporté la Liga qu'une seule fois. A son arrivée en janvier 2016, le Real était troisième à cinq points du Barça. Une deuxième partie de saison quasi-parfaite sur la scène nationale n'aura pas été suffisante pour rattraper le rival catalan. A la fin du championnat, le club madrilène a terminé deuxième à un petit point du club catalan. Si la saison suivante a été auréolée d'un doublé, en 2018 son équipe était en perte de vitesse et n'a terminé que troisième de la Liga.

A trois points de l'Atlético et 17 des coéquipiers de Lionel Messi, le Real Madrid a perdu son titre juste avant de céder Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. C'est aussi sur la plus petite marche du podium et avec plus de 15 points de moins que le Barça (19) que Zinédine Zidane a terminé la saison de son retour en 2019. Le retard de ses troupes à sa prise de fonction en mars était trop important pour être comblé. C'était alors la première saison sans titre de Zizou depuis qu'il a fait ses débuts en tant qu'entraîneur. Si un tel scénario peut se répéter cette saison, le Real Madrid va surtout essayer de revenir au sommet du football européen et conserver son titre dans un mois de mai qui s'annonce chargé sur tous les plans. Il en va du rendement de l'ancien numéro 10...