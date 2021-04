Atlético de Madrid : Simeone se réjouit de la lutte pour le titre

D'ordinaire, la Liga n'est pas aussi disputée, à ces hauteurs de la saison. Avant la 34ème journée, qui verra notamment l'Atlético de Madrid se déplacer à Elche, samedi (16h15) et le Real Madrid recevoir Osasuna, un peu plus tard dans la soirée (21 heures), quatre formations peuvent prétendre au sacre final. Derrière les deux clubs madrilènes, on retrouve le FC Barcelone (à deux points de la tête comme le Real) et le FC Séville, situé à trois unités du sommet et fort de cinq succès consécutifs avant la réception de l'Athletic Bilbao, lundi soir.

"Mes hommes réalisent une excellente saison"

En conférence de presse, Diego Simeone s'est félicité de ce scénario nouveau dans le championnat d'Espagne. Alors qu'il y a deux mois, son équipe possédait 10 points d'avance, elle a montré des signes de ralentissement très prononcés, et reste sur un revers concédé à Bilbao (2-1). "C'est quelque chose de nouveau, mais c'est bien pour le football espagnol que quatre équipes se disputent le titre", a clamé le technicien argentin qui remportera un nouveau titre de Liga si ses joueurs remportent les cinq derniers matchs, dont un choc face au Barça de Lionel Messi, le 8 mai au Camp Nou. "Avec quatre équipes si proches les unes des autres, je ne peux penser qu'à court terme et faire confiance à mes hommes qui réalisent une excellente saison. On doit croire en nos joueurs", a fait savoir le natif de Buenos Aires.