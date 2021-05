Raiola se moque de la Ligue 1

A l'instar de Kylian Mbappé, Erling Haaland est l'un des hommes les plus convoités par les grands clubs européens. Actuellement au Borussia Dormtund, l'avant-centre pourrait prendre la direction d'une autre équipe en cas de proposition sonnante et trébuchante. Agent du joueur, Mino Raiola a fait le point sur la situation.

Au cours d'un long entretien donné à AS, le truculent italien a d'abord rappelé que son poulain avait deux priorités dans sa carrière, "marquer des buts (...) et gagner des titres". Puis il a mentionné quelques noms de clubs susceptibles d'accueillir le Norvégien dans un futur plus ou moins proche. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont d'abord été cités, avec que la Juventus, Manchester City et le Paris Saint-Germain ne le soient également.

Mbappé pas remplacé par Haaland

Mais concernant l'équipe parisienne, Mino Raiola s'est montré très réservé. La faute à la Ligue 1 : "Le championnat dans lequel évoluent ces clubs est aussi important. Le PSG joue dans le plus mauvais championnat où évoluent les grands clubs." Si Kylian Mbappé venait à partir, il ne devrait donc pas être remplacé par Erling Haaland.