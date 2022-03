Coupe du Roi : Le Betis Séville arrache sa finale contre Valence

ade La Cartuja, à Séville. Vainqueur de la demi-finale aller sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-2), la formation de Manuel Pellegrini a connu des difficultés afin de mettre en danger son opposant, malgré une possession toujours importante, avoisinant les 60% à de nombreux moments. Toutefois, les occasions n'ont pas été nombreuses. Une tête de Juanmi bien captée par Luca Zidane (6ème), un centre tendu de Moreno (36ème) et c'est à peu près tout lors d'un premier acte terne.

Fekir très emprunté, le Betis a souffert jusqu'au bout

La Cartuja face à Valence afin de possiblement remporter un troisième titre dans la compétition (le dernier remontant à 2005).

Au retour des vestiaires, le spectacle global n'a malheureusement pas connu une montée en gamme. En revanche, Nabil Fekir a lui confirmé être en grande difficulté.Peu avant l'heure de jeu, il a tenté de placer une accélération et le ballon a terminé sa course en sortie de but... Bien trouvé par une remise en retrait de Sergio Canales, William Carvalho a lui trop enlevé son tir (70ème). Quelques minutes plus tard, Fekir a sollicité Luca Zidane via un tir beaucoup trop sur le portier du Rayo (72ème).Entré en jeu à la 77ème minute, Bebe a permis au Rayo d'ouvrir le score par le biais d'un superbe coup-franc à près de 30 mètres qui n'a laissé aucune chance à Claudio Bravo (80ème). Au courage, le Betis Séville a finalement arraché son billet pour la finale dans le temps additionnel : trouvé par un dégagement de Bravo sur l'aile, Joaquin a servi un Canales qui a centré devant la sortie de Zidane. Alors que le ballon filait vers le but, un défenseur l'a renvoyé mais Borja Iglesias a contré le cuir, qui a terminé dans les filets (92ème). Dans un stade en fusion, les joueurs du Bétis pouvaient laisser exploser leur joie :