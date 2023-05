Barça: Ansu Fati proposé à un cador de Premier League

Ansu Fati semble plus que jamais sur le départ du FC Barcelone. Alors que son club formateur tente par tous les moyens de lui trouver un point de chute, une nouvelle équipe serait entrée dans les négociations. Estimé à 35 millions d'euros par le site Transfermakt, le jeune ailier espagnol serait une bonne manière pour les Catalans de prendre un bon chèque lors du prochain mercato.

Arsenal est aussi intéressé

Dans la rotation des Blaugrana et alors que Xavi ne semble plus compter sur lui, Jorge Mendes avait proposé sa pépite à plusieurs clubs de Premier League tel que Wolverhampton très récemment. Mais selon les dernières informations de The Independant, Arsenal aurait aussi été approché par l'agent portugais. Si pour le moment aucune offre concrète n'a été faite par le club londonien, il existerait un intérêt des Gunners qui vont retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine.